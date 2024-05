Aux quatre coins du monde, les firmes aérospatiales ne cessent d’imaginer de nouvelles façons de voler. Mettant à profit les dernières technologies, comme l’intelligence artificielle ou les réseaux de neurones, ces trouvailles pourraient bien changer profondément les futures utilisations de l’aérospatiale, qu’elles soient civiles ou militaires.

Un avion de combat piloté par l’IA

Deux aéronefs militaires combattent à des vitesses fulgurantes, mettant aux prises un pilote humain et une intelligence artificielle (IA). Non, la scène ne se déroule pas dans Star Wars… Elle a été organisée par l’US Air Force et par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), l’agence du département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et du développement des nouvelles technologies militaires. Les deux avions de combat se sont affrontés à moins de 2000 pieds l’un de l’autre, en usant tous deux de manœuvres précises et rapides. Certes, des pilotes humains étaient à bord du F-16 manié par l’IA, mais ils ne sont pas intervenus dans le pilotage. Cette première réussie pourrait annoncer l’avenir des combats aériens.

Un cerveau pour les drones

PHOTO FOURNIE PAR LE MIT Une prochaine génération de drones pourra être autonome dans la prise de décision.

Comment permettre aux drones de découvrir de façon autonome des zones inconnues ? En les dotant de réseaux de neurones liquides, répondent des chercheurs du Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Comparables à un cerveau volant, ces réseaux neuronaux liquides peuvent s’adapter en permanence à de nouvelles données. Ils prennent des décisions fiables dans des zones inconnues et aussi variées que des forêts ou des villes. L’étude publiée dans Science Robotics explique que ces drones intelligents peuvent s’adapter en étant capables d’établir des priorités entre les données utiles à leur objectif et les informations non pertinentes. De tels drones pourraient être utilisés pour des missions de surveillance, dans des environnements inconnus ou changeants.

Un hélicoptère ultrarapide

PHOTO FOURNIE PAR AIRBUS Le Racer est plus rapide qu’un train à grande vitesse.

L’hélicoptère expérimental Racer d’Airbus vient de réussir l’exploit de voler à 400 km/h. Ce prototype a volé durant 30 minutes lors d’un essai mené à la fin d’avril au-dessus de la base militaire de Marignane, dans le sud de la France. Deux années de tests aériens attendent cet hélicoptère afin d’évaluer sa capacité à être aussi rapide qu’économe en énergie. En effet, arrivé à vitesse de croisière, un des deux moteurs se met en pause, permettant de réduire sa consommation d’énergie de 20 %. Ses usages possibles vont de l’évacuation d’urgence au transport commercial en passant par des applications militaires, grâce à sa vitesse bien supérieure à celle de 279 km/h de l’hélicoptère d’attaque Boeing Apache utilisé par l’armée américaine.

Le premier taxi volant certifié

PHOTO FOURNIE PAR EHANG Avec le drone de la firme chinoise EHang, l’ère des taxis volants peut commencer.

L’EH216-S est le premier véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) homologué dans le monde. L’Administration de l’aviation civile de Chine a certifié le drone de la firme chinoise EHang au début du mois de mai. C’est le signal de départ d’une production en série pour cet aéronef doté de deux places, qui peut voler sans pilote à bord. Le prototype a accompli plus de 40 000 vols d’essai pour garantir sa conformité aux normes de sécurité. Avec une autonomie de 35 km, ce drone peut se décliner dans des applications comme le taxi volant ou la lutte contre les incendies. EHang développe également un modèle capable de transporter quatre personnes sur de plus longues distances.