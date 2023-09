Associée directrice

BCF avocats d’affaires a le plaisir d’annoncer la nomination de Me Julie Doré au poste d’associée directrice. Avocate aguerrie et reconnue dans le domaine juridique Québécois, Me Julie Doré succède à Me Pierre T. Allard, qui occupait cette fonction depuis 2019. Elle devient ainsi la première femme à la tête de BCF, l’un des plus grands cabinets d’avocats à propriété 100 % québécoise.

Alliant vision, énergie et audace, Me Doré est spécialisée en droit commercial et transactionnel. Elle a représenté avec brio des centaines d’entreprises lors de transactions majeures. Elle est engagée dans le recrutement de la relève et au sein de plusieurs causes, notamment la Fondation Jeunes en tête, qui prévient la détresse psychologique chez les jeunes.

« Le succès de BCF réside dans sa fidélité à sa mission première : être un véritable partenaire d’affaires pour nos clients et ainsi contribuer à l’essor de l’économie québécoise » explique Me Doré.

Avec plus de 520 employés, dont 270 professionnels, BCF Avocats d'affaires s'illustre comme le cabinet tout désigné pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les entreprises en croissance et les sociétés internationales ayant choisi le Québec et le Canada comme tremplins de leur croissance. Animé par un esprit entrepreneurial, BCF Avocats d’affaires est le seul cabinet d'avocats à avoir reçu le prix des sociétés les mieux gérées au Canada chaque année depuis 2007.

Pour en savoir plus