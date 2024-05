Conseil d’administration

Power Corporation du Canada est heureuse d’annoncer l’élection de madame Ségolène Gallienne-Frère à son conseil d’administration.

Madame Gallienne-Frère est administratrice de sociétés. Elle siège au conseil d’administration de diverses sociétés européennes, dont celui de Groupe Bruxelles Lambert, Christian Dior SE, Société Civile du Château Cheval Blanc et FG Bros. Depuis 2008, elle est également présidente du conseil d’administration de Diane SA, une société spécialisée dans le commerce de l’art. Auparavant, madame Gallienne-Frère avait occupé le poste de responsable des relations publiques chez Proximus (auparavant Belgacom) et, celui de directrice de la communication chez Dior Joaillerie.

Power Corporation du Canada (TSX : POW, POW.PR.E) est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l’assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l’investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs.

