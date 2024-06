Membre de son conseil d’administration

La Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR) annonce la nomination de madame Lolita Guerrera à titre de membre de son conseil d’administration.

En tant que vice-présidente, Services financiers à l’entreprise Région Est de Montréal à RBC, et par la richesse de ses expériences, Lolita sera un atout pour la cause et les projets importants à venir. Elle est engagée depuis plusieurs années auprès de la communauté, par l’entremise d’initiatives philanthropiques et communautaires variées. Ceci fera d’elle une alliée pour la FHMR et la campagne majeure à venir.

Son expertise professionnelle, associée à son sens de la solidarité, est en parfaite adéquation avec notre mission de transformer l’avenir des soins et de bâtir des communautés en santé à l’HMR.

Mme Guerrera est titulaire d’un MBA de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et d’un baccalauréat en commerce, finance et ressources humaines de l’Université de McGill. Le conseil d’administration et l’équipe de la Fondation HMR lui souhaitent la bienvenue !

À propos de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Engager les donateurs et partenaires pour bâtir des communautés en santé et contribuer à transformer l’avenir des soins.

En soutenant des projets liés à la recherche, l’enseignement ainsi qu’à la prise en charge des patients, de leurs soins à leur sortie de l’hôpital, la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont agit comme leader philanthropique innovant, pour le bien-être de sa population. Elle y parvient notamment grâce à divers partenaires qui placent la santé au cœur de leurs actions.

https://www.fondationhmr.ca/fr/