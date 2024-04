Président de son conseil d’administration

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est heureuse d’annoncer l’élection de James Mabey au poste de président de son conseil d’administration pour 2024-2025.

M. Mabey est un agent immobilier et un dirigeant d’agence d’Edmonton, en Alberta, qui compte plus de 20 ans d’expérience. Il donne bénévolement de son temps, tant au secteur immobilier qu’à d’autres secteurs, et a occupé plusieurs postes, dont celui de président du conseil d’administration de la REALTORS® Association of Edmonton. Il a aussi présidé plusieurs comités de l’ACI.

L’ACI œuvre au nom de plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités au Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

Vous trouverez des renseignements sur les services professionnels offerts par les courtiers et agents immobiliers membres de l’ACI sur CREA.ca.

