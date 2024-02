Vice-président et Directeur général

AbbVie Inc. (NYSE : ABBV) a le plaisir d’annoncer la nomination de Rami Fayed au poste de Vice-président et Directeur général d’AbbVie Canada. Rami, un pharmacien de formation, s’est joint à AbbVie en 2009. Il a occupé le poste de Vice-président régional, Moyen-Orient et Afrique et a dirigé les opérations commerciales dans de multiples secteurs thérapeutiques en tant que Vice-président, Spécialités, à l’échelle mondiale.

Auparavant, Rami a travaillé aux Laboratoires Abbott en Arabie saoudite à titre de Directeur de section commerciale, Spécialités, puis de Directeur général. Dans le cadre de son mandat comme président de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), groupe de l’industrie pharmaceutique basé aux États-Unis, Rami a collaboré avec de nombreux organismes gouvernementaux dans la région afin de créer des programmes pour améliorer les compétences des talents locaux.

Comptant plus de 1 000 employé·e·s au Canada, AbbVie, qui se classe au troisième rang des sociétés pharmaceutiques axées sur la recherche au pays, a pour mission de découvrir et d’offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd’hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d’avoir un impact remarquable sur la vie des gens que ce soit dans nos secteurs thérapeutiques clés – l’immunologie, l’oncologie, les neurosciences et les soins oculaires – ou dans nos autres secteurs comme la virologie, la gynécologie et l’urologie, de même que dans le domaine de l’esthétique par le truchement des produits et services d’Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur la plateforme X (Twitter) et Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.