Vice-président directeur au développement

Salvatore (Sal) Iacono, président et chef de la direction de Cadillac Fairview (CF), est heureux d’annoncer la nomination de Brian Salpeter au poste de vice-président directeur au développement.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Brian est responsable de la direction de l’équipe Développement de CF, y compris la planification stratégique, le rendement financier et l’exécution de sa plateforme de développement résidentiel, industriel, commercial, de bureaux et à vocation mixte.

Brian s’est joint à CF en 2015 à titre de vice-président principal au développement et, depuis, a travaillé à de nombreux projets résidentiels, commerciaux, de bureaux et à vocation mixte, y compris la Tour Deloitte, les trois tours résidentielles Tour des Canadiens, et plus récemment, le premier projet résidentiel locatif de l’entreprise à CF Rideau Centre à Ottawa. Avant de se joindre à CF, Brian était associé du cabinet d’avocats Davies Ward Phillips & Vineberg à Montréal.

Il est diplômé de l’Université McGill, où il détient un baccalauréat ès arts en économie et en sciences politiques ainsi que des diplômes en droit (B.C.L. et LL.B.). Il est également diplômé de l’Université Harvard Graduate School of Design où il a complété l’Advanced Management Development Program en immobilier.

Cadillac Fairview (CF) est l’une des sociétés les plus importantes investissant dans l’immobilier, en plus de détenir, d’exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 30 milliards de dollars, CF gère plus de 35 millions de pieds carrés d’espace locatif dans 68 propriétés emblématiques au Canada, y compris le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

Animée par sa raison d’être de transformer les communautés pour un vibrant avenir, CF s’efforce continuellement d’avoir une incidence positive dans les communautés où elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d’un avenir durable.

Pour en savoir plus, consultez le site cadillacfairview.com.