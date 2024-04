Cheffe de la stratégie corporative et de l’engagement des parties prenantes

Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC, est fière d’accueillir Diane Lafontaine dans le poste de cheffe de la stratégie corporative et de l’engagement des parties prenantes. Diane aura le mandat d'accroître la portée et la pertinence de BDC auprès des entrepreneures et entrepreneurs, ainsi que d’amplifier le rôle complémentaire de BDC au sein de tout l’écosystème entrepreneurial.

Pour atteindre cet objectif, elle tirera profit de sa grande capacité de mobilisation et pensée stratégique pour positionner BDC comme un partenaire incontournable pour toutes les parties prenantes, y compris, les différents niveaux de gouvernement et le grand public.

Forte d’une expérience de plus de 25 ans dans différents rôles de leadership, dont la moitié dans le secteur financier, Diane arrive à BDC du Fonds de solidarité FTQ, où elle était membre du comité de direction et occupait le poste de vice-présidente, Communications et marketing. Diane avait un portefeuille de responsabilités variées qui incluaient la stratégie de positionnement dans le marché, les relations avec les parties prenantes, incluant le gouvernement, les médias et les actionnaires, en plus de veiller au succès du Comité de direction stratégique de l’organisation.

Auparavant, Diane a aussi été cheffe de l’exploitation chez Rise People, une PME numérique de Vancouver, au sein de laquelle elle a été appelée à contribuer à la stratégie d’hypercroissance de l’entreprise. Diane a également été responsable de la stratégie de soutien au développement des affaires d’une division canadienne de Sun Life en tant que vice-présidente adjointe, Marketing, communications et expérience client. Enfin, elle a également œuvré pendant 12 ans à Radio-Canada dans différentes postes de leadership.

