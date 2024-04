Première vice-présidente Investissements-croissance et impact

Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC, est heureuse d’accueillir Geneviève Bouthillier dans le rôle de première vice-présidente, Investissements – croissance et impact. En plus de diriger les équipes d’investissements directs axés sur la croissance et l’impact de BDC Capital, Geneviève aura la responsabilité du Fonds Technologies pour le climat ainsi que le mandat de bâtir un pilier d’investissements à impact répondant aux besoins des entrepreneures et entrepreneurs des segments moins représentés parmi la clientèle de BDC.

Leader et stratège passionnée, Geneviève prend en charge un portefeuille d’importance pour la compétitivité de l’économie canadienne pour lequel elle mettra à profit plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la finance, des fusions et acquisitions et du financement d’entreprises.

Avant de se joindre à BDC, elle a agi à titre de vice-présidente, Moyennes entreprises privées à la Caisse de dépôt et placement du Québec, avec le mandat d’assurer la stratégie de déploiement du capital et de création de valeur dans les moyennes entreprises. Elle a également piloté l’initiative Ambition ME, une offre de financement et d’accompagnement destinée aux moyennes entreprises québécoises.

Précédemment, Geneviève a exercé les fonctions de chef adjointe de l’investissement à Fondaction, un fonds de plus 2,5 milliards de dollars canadiens. Elle y a dirigé une équipe de spécialistes de l’investissement chargée d’un portefeuille d’entreprises privées.

BDC est la banque des entrepreneur.es du Canada. Elle offre un accès au financement, ainsi que des services-conseils pour aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. Sa division d’investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque.

