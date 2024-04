Secrétaire générale et vice-présidente, affaires juridiques et publiques

Éco Entreprises Québec enrichit son équipe de direction et annonce avec fierté la nomination de Lana Fiset.



Lana Fiset est experte en gouvernance et en droit commercial, corporatif, contractuel, des affaires et du travail, tant dans le secteur privé que public. Jusqu’à tout récemment, elle occupait le poste de directrice exécutive, gouvernance, affaires juridiques et secrétaire générale au sein d’un organisme public de transport en commun de la région métropolitaine.

Auparavant, elle a notamment occupé le poste de vice-rectrice à la gouvernance, aux ressources humaines et secrétaire générale à l’Institut national de la recherche scientifique. À son riche parcours professionnel s’ajoutent également des entreprises reconnues des secteurs financiers et de la recherche.

Détentrice d’un baccalauréat en droit et d’un certificat en gouvernance de l’Université Laval, Lana mettra son savoir-faire au profit de l’organisation.

Au sein de ÉEQ, elle sera responsable de l’intégrité du cadre de gouvernance, de la coordination des activités du conseil d’administration et de ses comités et de l’encadrement de la direction des affaires juridiques, de la direction principale des communications et des affaires publiques ainsi que des relations gouvernementales.

La création de ce nouveau rôle – alliant stratégie et vision – reflète l’engagement de Éco Entreprises Québec envers l’excellence et le respect de ses valeurs : équité, responsabilité et vigilance.

