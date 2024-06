Gestionnaire de portefeuille adjoint

fdp Gestion privée est fière d’accueillir Sylvain Perron, MBA, FCSIMD, parmi son équipe d’experts en gestion de portefeuille.

Dûment établi dans le domaine de la finance, Sylvain Perron y travaille depuis la fin des années ‘90. Il a acquis son expérience auprès d’une grande institution québécoise, tout d’abord en tant que planificateur financier puis de gestionnaire de portefeuille. Il a su se forger une solide réputation à travers le temps, spécialement envers une clientèle d’entrepreneurs et de professionnels aux besoins des plus diversifiés et sophistiqués. Il est reconnu pour son écoute active et sa vaste expertise lui permettant ainsi de proposer à ses clients une offre intégrée et personnalisée en gestion privée. Il les accompagne également vers une meilleure compréhension de leur portefeuille.

Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (option Finance) complétée à l’Université Laval (MBA), M. Perron détient un baccalauréat en finance obtenu à l’Université du Québec à Chicoutimi. Sylvain détient également le titre de planificateur financier ainsi que la désignation de Fellow de CSI (FCSIMD) qui est la distinction la plus hautement reconnue et respectée dans le secteur des services financiers au Canada.

À propos de fdp Gestion privée

fdp Gestion privée, aussi connue sous son le nom de Financière des professionnels, offre des conseils intègres et objectifs à sa clientèle depuis plus de 45 ans. La firme a une approche globale en planification financière répondant aux besoins les plus sophistiqués et diversifiés. L’équipe d’experts composés de planificateurs financiers, fiscalistes, notaires et gestionnaires de portefeuille offre un service personnalisé à leurs clients et leur famille tout au long de leurs parcours de vie personnelle, professionnelle et d’affaires, en adaptant ses stratégies en conséquence.

fdp compte parmi ses actionnaires des professions bien ancrées dans des secteurs clés de notre société, soit la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec, la Corporation de service de la Chambre des notaires, l’Association des architectes en pratique privée du Québec, et l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

http://www.fdpgp.ca

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire de fonds d’investissement, qui gère les fonds de sa famille de fonds et offre des services-conseils en planification financière. Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI), qui offre des services de gestion de portefeuille. fdp et les marques de commerce, noms et logos connexes sont la propriété de Financière des professionnels inc. et sont enregistrés ou employés au Canada. Employés en vertu d’une licence de Financière des professionnels inc.