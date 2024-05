Vice-présidente exécutive

Le président-directeur général de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP), François Dauphin, est heureux d’annoncer la nomination d’Alexandra Langelier à titre de vice-présidente exécutive. Elle contribuera à la réussite de l’organisation en dirigeant le déploiement des meilleures pratiques de gouvernance prônées par l’Institut. Elle supervisera notamment les activités de formation et d’accompagnement de conseils et représentera l’Institut dans les divers événements.

Comptable professionnelle agréée (CPA) de formation, elle compte près de 20 ans d’expérience professionnelle, notamment à titre d’auditrice chez Deloitte. Mme Langelier a développé une expertise dans la formation, d’abord à titre d’attachée d’enseignement à HEC Montréal et professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Afin de contribuer au développement des connaissances des professionnels et du public, elle a été directrice de la conception du programme de développement professionnel à l’Ordre des CPA pendant près de douze ans. Elle a été responsable de la vigie de la pratique professionnelle, de l’analyse de besoins pour les CPA, de la conception pédagogique et conséquemment, de l’organisation d’activités de formation et d’événements. En outre, elle a dirigé divers groupes de travail et comités de l’Ordre des CPA.

Prônant des pratiques de gestion à la fine pointe des besoins du milieu des affaires, Mme Langelier est une gestionnaire passionnée à l’affut des nouvelles tendances dans son domaine d’expertise.

Accordant un intérêt particulier pour les principes de bonne gouvernance, elle est administratrice au sein du conseil d’Éducaloi et elle a été impliquée dans plusieurs conseils d’administration dans sa communauté. Elle s’implique également dans plusieurs causes qui lui tiennent à cœur, notamment au Weekend pour vaincre les cancers féminins, au Défi ski Leucan et au Relais pour la vie.

C’est avec enthousiasme qu’elle entame ses nouvelles responsabilités à l’IGOPP afin d’allier concepts innovateurs, formation, communication de bonnes pratiques en gouvernance et leadership.

