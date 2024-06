Président du Conseil d’administration

Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada, a été élu président du Conseil d’administration de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP).

Jacques guide la Sun Life Canada dans la réalisation de sa raison d’être : aider les clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Avant de se joindre à la Sun Life, Jacques a travaillé durant 29 ans chez Mercer, où il a occupé des postes de direction au Canada, en Europe et aux États-Unis.

Originaire de Shawinigan, au Québec, Jacques a reçu la médaille Hommage du 50e anniversaire du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec pour sa contribution au rayonnement de la province à l’étranger. Il a aussi reçu le prix de distinction Maple Leaf de la Canadian Association of New York.

Jacques siège au conseil d’administration de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal et est membre du cabinet de campagne de la Fondation du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).

Jacques a obtenu un baccalauréat en sciences actuarielles de l’Université Concordia. Il est également Fellow de la Society of Actuaries (FSA) et de l’Institut canadien des actuaires.

Au sujet de l’ACCAP

L’ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 p. 100 des affaires d’assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens des produits de sécurité financière, y compris l’assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite, notamment) et l’assurance maladie complémentaire. Ils détiennent au-delà d’un billion de dollars d’actifs au Canada et emploient plus de 170 000 personnes.