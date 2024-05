Associé directeur

BFL CANADA l’une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d’assurance et de services-conseils en avantages sociaux détenue et gérée par ses propres employés en Amérique du Nord, a le plaisir d’annoncer la nomination de Stephen Atkinson à titre d’associé directeur.

Fort dans son domaine d’expertise, Stephen Atkinson a plus de 17 ans d’expérience, notamment auprès de secteurs d’activité, de produits et de solutions d’assurance innovants. Il a également occupé des rôles de haute direction au sein de diverses entreprises. Dans ses nouvelles fonctions, il assurera les relations clients incluant ce qui a trait à la création de valeur, à l’engagement et à la croissance y compris les services de courtage et le leadership.

