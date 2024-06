Président et chef de la direction

Cascades inc. (TSX: CAS) est heureuse d’annoncer la nomination de M. Hugues Simon au poste de président et chef de la direction.

Diplômé en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, Hugues Simon cumule plus de trente ans d’expérience dans des postes névralgiques dans le secteur manufacturier, comme celui de président pour les produits du bois, chez Produits forestiers Résolu, qu’il occupait jusqu’à tout récemment. Il a auparavant été président de BarretteWood Inc., où il a travaillé entre 2012 et 2020.

Sa vaste expérience dans des postes de leadership du secteur des produits industriels sera un atout important pour l’entreprise et pour ses clients. La feuille de route de M. Simon démontre un profond attachement à l’excellence opérationnelle, à la satisfaction des clients et un fort engagement à l’égard du développement durable et de l’innovation. Ces qualités font de lui le candidat idéal pour faire progresser Cascades et créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d’emballage, d’hygiène et de récupération. L’entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 70 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.