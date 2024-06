Directrice générale et cheffe de la direction

Suite à la nomination par le Conseil des ministres du Gouvernement du Québec, Charles Sirois, président du conseil d’administration de l’École de technologie supérieure (ÉTS), est heureux d’annoncer l’arrivée de Kathy Baig au poste de directrice générale et cheffe de la direction de l’ÉTS, pour un mandat de cinq ans, débutant le 10 juin.

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), fellow de l’Académie canadienne du génie, diplômée de Polytechnique Montréal et titulaire d’un MBA de HEC Montréal, madame Baig a notamment été présidente de l’OIQ de 2016 à 2022, en plus d’assurer différentes fonctions à la présidence d’Ingénieurs Canada de 2021 à 2024.

Auparavant, Kathy Baig occupait les postes de vice-présidente au développement et au positionnement et de directrice principale des opérations en transports – Montréal Métropolitain pour la firme de génie-conseil Stantec. Elle a également occupé des fonctions en ingénierie de même qu’en gestion chez IBM Bromont, PyroGenesis Canada Inc., Aéroports de Montréal et au sein de Johnson & Johnson, où elle a travaillé en recherche et développement.

Très engagée dans son milieu, madame Baig a reçu plusieurs prix et distinctions et a siégé à de nombreux conseils d’administration, notamment ceux de VIA Rail Canada, de Fondaction, de Nav Canada, de l’Institut sur la gouvernance d’organismes privés et publics et de l’Institut national d’optique.

Reconnue comme une des ingénieures les plus influentes au Canada, elle a été honorée en 2021 par un doctorat honoris causa décerné par l’ÉTS, en reconnaissance de son leadership exceptionnel et de son engagement à promouvoir la place des femmes en génie. En 2023, l’Université Concordia lui a également décerné cette distinction soulignant son impact positif sur la profession.

Son approche stratégique, sa capacité de mobilisation et sa solide expérience en leadership et en gestion sont des qualités précieuses qui contribueront à la croissance soutenue de l’ÉTS.

En savoir plus

https://www.etsmtl.ca/

LinkedIn

Instagram

Facebook

X