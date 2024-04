Vice-présidente, commercialisation et valorisation

Éco Entreprises Québec enrichit son équipe de direction et annonce avec fierté la nomination de Marie José Karam.



Marie José Karam est une gestionnaire d’entreprise et entrepreneure accomplie qui a jusqu’à tout récemment occupé un poste de vice-présidente et directrice générale d’une entreprise manufacturière d’envergure où elle était notamment responsable des négociations et de l’import-export sur les marchés de gros pour des produits alimentaires.

Auparavant, elle a fondé et présidé une société spécialisée dans l’importation et la mise en marché de vins, bières et spiritueux au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Son expérience lui permet de bien comprendre et de s’approprier les nouvelles responsabilités de ÉEQ à titre de propriétaire des matières recyclables mises en marché par les producteurs qu’il représente.

Détentrice d’un B.A.A. en économie et commerce international de HEC Montréal, Marie José sera responsable d’élaborer et mettre en œuvre pour ÉEQ les diverses stratégies et les contrats liés à la commercialisation et la valorisation des matières issues de la collecte sélective.

La création de ce nouveau rôle – alliant stratégie et vision – reflète l’engagement de Éco Entreprises Québec envers l’excellence et le respect de ses valeurs : équité, responsabilité et vigilance.

