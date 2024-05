Associé directeur

BFL CANADA l’une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d’assurance et de services-conseils en avantages sociaux détenue et gérée par ses propres employés en Amérique du Nord, a le plaisir d’annoncer la nomination de Patrick Leroux à titre d’associé directeur.

Patrick Leroux travaille dans l’industrie de l’assurance depuis plus de 30 ans et est reconnu comme étant l’un des meilleurs responsables en relations client et en développement des affaires dans son secteur. Chargé de superviser toutes les étapes de courtage, il se concentrera sur l’accélération de la croissance de l’entreprise en mettant en œuvre des initiatives stratégiques destinées à améliorer la proposition de valeur de BFL CANADA pour ses clients.

BFL CANADA services de risques et assurances inc.

