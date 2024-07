Vice-président régional, Marché québécois

Manuvie est heureuse d’annoncer la nomination de David Parent au poste de vice-président régional pour le marché québécois. Avec près de 23 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance et des services financiers, M. Parent apporte une grande expertise en développement stratégique des affaires, en direction d’équipes de distribution et en gestion des relations d’affaires avec l’ensemble du réseau de vente.



Avant de se joindre à Manuvie, M. Parent a occupé divers postes de direction au sein d’un assureur national et il a supervisé les activités de vente et de développement des affaires d’un important distributeur québécois (MGA). Ses compétences et son expérience dans ces domaines sont inestimables pour Manuvie qui continue d’accroître sa présence sur le marché québécois. M. Parent se joint ainsi à l’équipe de dirigeants basés au siège social du Québec.



M. Parent est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal et d’un MBA pour cadres décerné par l’Université Paris Dauphine. Il est également membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec et a été sélectionné parmi les 25 meilleurs dirigeants d’assurance de moins de 40 ans par le Journal de l’assurance en 2018.

Manuvie est ravie que David se joigne à son équipe et se réjouit de sa future contribution à notre succès au Québec.

Manuvie est un groupe international de services financiers de premier plan qui aide les gens à prendre des décisions plus claires et plus simples afin qu'ils puissent vivre mieux.

