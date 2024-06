Administrateur au sein de son conseil d’administration

C’est avec un immense enthousiasme que la Fondation En Cœur annonce la nomination de M. Maurice Rinaldi en tant qu’administrateur au sein de son conseil d’administration. M. Rinaldi est le co-président et fondateur de l’Agence Rinaldi | marketing et stratégies. Il possède une vaste expertise en administration des affaires, marketing, et communications.



La cause de la Fondation En Cœur tient une place spéciale dans le cœur de M. Rinaldi, et c’est un véritable honneur pour lui de pouvoir s’engager activement. Sa nomination représente une étape importante pour la fondation, qui bénéficiera de ses compétences et de son dévouement.



Nous sommes convaincus que l’expérience et la passion de M. Rinaldi seront des atouts précieux pour notre mission, et nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration qui promet d’apporter une valeur ajoutée à nos efforts pour soutenir les enfants atteints de maladies cardiaques.





