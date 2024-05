Associé directeur

BFL CANADA l’une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d’assurance et de services-conseils en avantages sociaux détenue et gérée par ses propres employés en Amérique du Nord, a le plaisir d’annoncer la nomination de Dan Coyle à titre d’associé directeur.

Dan Coyle détient plus de 17 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, soutenue par une connaissance approfondie du monde des affaires et de la souscription. Dan est réputé pour sa capacité à trouver des solutions novatrices pour les risques complexes et émergents destinés aux entreprises au niveau national et international. Dans le cadre de son nouveau rôle, il sera responsable de tous les aspects des activités de courtage et appuiera les stratégies de l’entreprise dans le but d’accélérer la croissance et la rentabilité de BFL CANADA. L’expertise de Dan permettra également d’offrir une expérience exceptionnelle aux clients de BFL CANADA ainsi que de favoriser des échanges commerciaux efficaces avec ses assureurs et ses fournisseurs.

