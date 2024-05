Directrice générale adjointe

Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) est fier d'annoncer la nomination de Sihem Neggaz au poste de directrice générale adjointe. Cette nomination s'inscrit dans un contexte de croissance dynamique pour le RFAQ, reflétant son engagement continu envers l'excellence et le soutien aux femmes d’affaires.

L'expérience et la vision de sa Présidente-directrice générale, Ruth Vachon, combinées à l’expertise de Sihem Neggaz, créeront des synergies puissantes qui permettront au RFAQ de continuer d’avoir un impact important au sein de l'écosystème entrepreneurial. Soutenues par une équipe de direction hors pair, le RFAQ est enthousiaste à l'idée d’entamer cette nouvelle phase de développement.

À propos du RFAQ :

Depuis 1981, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec accélère la croissance des entrepreneures et des femmes d'affaires afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier. Ces 13 dernières années, le RFAQ intensifie ses actions en misant sur la diversification des fournisseurs. Il accompagne et outille les entrepreneures afin qu'elles décrochent des contrats auprès de grandes entreprises. Il sensibilise également les grandes corporations à s'approvisionner davantage auprès des entrepreneures.

Notre contribution collective à l'inspiration, à la connexion et à la propulsion des entrepreneures et des femmes d'affaires du Québec est consolidée grâce à l'appui de partenaires majeurs du secteur économique québécois. En ce sens, le RFAQ est choyé de pouvoir compter sur le soutien indéfectible et structurant de cinq partenaires piliers: la Banque de développement du Canada (BDC), Desjardins, Exportation et développement Canada (EDC), EY et Investissement Québec.

