Président et chef de la direction

Canon Canada Inc, chef de file en matière de solutions d’imagerie numérique, a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Mikio Takagi au poste de président et chef de la direction.

M. Takagi a commencé sa carrière chez Canon Inc. en 1989. Au cours des 35 dernières années, il a travaillé dans différentes régions et occupé des postes de plus en plus importants. Il a travaillé pour des sociétés de Canon au Japon, à Hong Kong, en Chine et aux États-Unis. Il est devenu président de Canon Mexicana en 2019 et, depuis 2021, il a été président et chef de la direction de Canon Mexicana, Canon Panama et Canon Latin America, zone du Nord.

M. Takagi est titulaire d’un baccalauréat de l’Université Aoyama Gakuin, avec une spécialisation en politique internationale et en économies de marchés émergents.

« Je suis ravi de me joindre à l’équipe talentueuse et dévouée de Canon Canada », a déclaré M. Takagi. « Depuis 50 ans, Canon Canada offre des solutions novatrices aux consommateurs et aux entreprises dans l’ensemble du pays. J’ai hâte d’apporter ma contribution à l’entreprise déjà bien assise sur de solides bases. L’industrie de l’imagerie numérique vit une période passionnante. Nous sommes prêts à accueillir cette nouvelle vague d’innovation et à explorer de nouvelles possibilités pour Canon Canada.

M. Takagi succède à M. Isao « Sammy » Kobayashi, qui a pris les fonctions de président et chef de la direction de Canon USA.