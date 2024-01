Chef de la direction

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est heureuse d’annoncer la nomination de Janice Myers, d’Ottawa, en Ontario,

au poste de chef de la direction.

Mme Myers possède plus de 20 années d’expérience de direction de chambres immobilières. Elle a récemment occupé le poste de

chef de la direction de l’Ottawa Real Estate Board (OREB), et a fait ses débuts comme directrice générale de l’Okanagan Mainline Real Estate Board. Mme Myers a dévoué plus de 25 ans de carrière au secteur des organisations à but non lucratif, et est actuellement

vice-présidente de Protection mondiale des animaux Canada.

L’ACI œuvre au nom de plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités au Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

REALTOR®. Membre de l’Association canadienne de l’immobilier, et plus encore.