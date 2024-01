Président et chef de la direction

Stephen Bronfman, président exécutif du conseil d’administration de Claridge Inc., est heureux d’annoncer la nomination de Frédéric Martel au poste de président et chef de la direction. En poste depuis le 1er janvier 2024. Frédéric succède à Pierre Boivin qui demeure au sein de Claridge à titre de vice-président du conseil d’administration et de conseiller spécial.

Frédéric cumule plus de 20 ans d’expérience dans le marché des capitaux et la gestion de portefeuille, incluant la gestion des classes d’actifs traditionnelles et alternatives. Il s’est joint à Claridge Inc. en 2005, où il a dirigé des investissements dans des sociétés privées œuvrant dans une grande variété d'industries. Il a également piloté la création et assuré la gestion des partenariats stratégiques d’investissement de Claridge dans plusieurs industries. Depuis 2015, à titre de chef des placements, il était responsable de l’ensemble des activités d'investissement de Claridge ainsi que de la répartition de l'actif et de la gestion des risques.

Avant de se joindre à Claridge, il a travaillé au sein du groupe de financement des sociétés chez Valeurs mobilières Desjardins, où il a réalisé plusieurs mandats, notamment des émissions publiques d’actions, des placements privés et des fusions et acquisitions. Il a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur dans le secteur des télécommunications.

Frédéric siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés en portefeuille. Il est également très engagé dans la communauté et membre des conseils d'administration de la Fondation du CHU Ste-Justine et de Montréal International ainsi que des comités d'investissement de plusieurs fondations.

Il est titulaire d'un MBA de l'Université McGill et d'un baccalauréat en génie de l'Université du Québec à Chicoutimi.

À propos de Claridge

Claridge est une société d'investissement privé située à Montréal représentant les intérêts de la famille de Stephen Bronfman, dont l'objectif est l’optimisation du capital à long terme. Claridge est activement impliquée dans la gestion d'un portefeuille diversifié de placements dans des sociétés privées ainsi que dans des fonds gérés par des tiers dans une variété d'industries à travers le monde. En tant qu'investisseur financier stratégique, ses participations directes en actions couvrent plusieurs secteurs industriels, notamment l'alimentation, la technologie, le divertissement et l'immobilier. Claridge concentre ses investissements dans des petites et moyennes entreprises et apporte son expertise, en partenariat avec la direction, pour accélérer leur croissance.

https://www.claridgeinc.com/index.php?lang=FR