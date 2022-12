Chef des technologies de l’information

BDC est heureuse d’annoncer la nomination de Jean-Sébastien Charest au poste de chef des technologies de l’information.

Jean-Sébastien a été promu en novembre 2022, après avoir rempli un mandat de deux ans à titre de vice-président et chef de groupe, Transformations et stratégies de gestion des données. À ce titre, il s’est distingué par son implication dans l’élaboration et le renforcement des capacités numériques de BDC.

Dans son nouveau rôle, Jean-Sébastien supervise tous les aspects des solutions technologiques, de l’exploitation et des investissements, et il est chargé d’établir un environnement numérique durable et sécuritaire, offrant une valeur maximale au personnel de BDC et aux propriétaires d’entreprises du Canada.

Avant de se joindre à BDC, Jean-Sébastien était directeur principal, Solutions en ligne et Desjardins Digital au Mouvement Desjardins. Il y a dirigé la transformation numérique et l’équipe des technologies responsable des canaux de transactions Web et mobiles.

Il avait auparavant occupé des postes chez Société Générale (Paris), à CGI et au Groupe TMX, où il assurait le leadership en matière de développement de logiciels.

Jean-Sébastien est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal et d’un baccalauréat en génie logiciel de l’École de technologie supérieure.

