Membre du conseil d'administration

Sanimax est heureuse d’annoncer la nomination de Katya Laviolette à son conseil d’administration. Madame Laviolette est Cheffe de la direction des ressources humaines chez 1Password, une plateforme de gestion des mots de passe et de sécurité des identifiants.

Dirigeante et femme d’affaires ayant plus de 25 ans d’expérience, elle a contribué au succès d’organisations internationales ainsi qu’à des entreprises en démarrage à fort potentiel de croissance, dans une variété d’industrie.

« Nous sommes ravis d’accueillir Katya au sein de notre conseil d’administration » affirme Robert Coallier, président du conseil d’administration de Sanimax. « Avec sa vaste expérience en gestion du capital humain ainsi qu’en fusions et acquisitions d’entreprises, Katya contribuera à enrichir positivement les travaux et les réflexions du conseil. »

« Je suis honorée de me joindre au conseil d’administration de Sanimax. Nous vivons présentement une période à la fois passionnante et pleine de défis, et j’ai hâte de travailler avec les autres administrateurs du CA pour poursuivre la mission de Sanimax, qui est de récupérer, de renouveler et de retourner pour un avenir plus vert. » a déclaré Katya Laviolette.

Avec quelques 2500 employés répartis en 17 sites à travers l’Amérique, Sanimax propose une gamme de services de collecte de sous-produits de l’industrie agroalimentaire. Ces matières organiques sont ensuite transformées en ingrédients de haute qualité, utiles à plusieurs industries. Sanimax est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’ingrédients pour l’agriculture et la nutrition animale.

En savoir plus sur Sanimax : https://sanimax.com/fr/