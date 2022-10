CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d’administration du Mouvement Desjardins est heureux d’annoncer la nomination de Me Geneviève Côté. Sa présence au conseil viendra enrichir les échanges par ses expériences et expertises en droit des affaires, en relations gouvernementales et en transformation numérique, en plus d’apporter une connaissance du marché pancanadien et de la culture anglophone. Composé à 44% de femmes, le conseil d’administration du Mouvement Desjardins se rapproche de son objectif d’atteindre la parité des genres en 2024.

Nomination de Mme Geneviève Côté

Titulaire d’une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa, Me Côté est une avocate avec plus de 30 années d’expérience en droit des affaires. Elle est actuellement directrice générale du Festival International de la Chanson de Granby. Me Côté a œuvré la majeure partie de sa carrière dans l’écosystème culturel québécois et canadien dans des postes de direction. En tant qu’ex-membre de la direction d’une société comptant plus de 140 000 membres dédiés à la culture, elle a dirigé l’équipe de services aux membres du Québec dans son adaptation numérique. Me Côté possède à ce titre une expérience significative en gestion de données et sécurité de l’information. Elle compte également de nombreuses expériences comme membre d’un conseil d’administration notamment à titre de présidente de la Caisse de la Culture où elle est administratrice depuis 2017.

https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/gouvernance-democratie/conseil-administration/index.jsp