Premier vice-président

La Banque Scotia poursuit sa croissance au Québec avec la nomination de Sylvain Corbeil à titre de premier vice-président, services bancaires aux entreprises, distribution pour le Québec. Sylvain Corbeil cumule plus de 25 ans d’expérience, plus particulièrement dans le secteur des services bancaires aux entreprises. Il est d’ailleurs reconnu comme une figure importante dans l’industrie financière au Québec. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle important pour contribuer à la croissance et à la prospérité de nombreuses entreprises québécoises.

Dans ce nouveau poste, Sylvain contribuera à mettre en œuvre la stratégie de croissance de la Banque Scotia au Québec, entre autres, en augmentant sa présence, ses parts de marché et ses revenus au Québec. Outre son expertise pointue en matière d’entrepreneuriat et de services financiers, ses principales forces résident dans son leadership pour mobiliser ses équipes de travail, ce qui lui a permis de connaître beaucoup de succès tout au long de son parcours professionnel.

En plus de contribuer à l’essor des entreprises québécoises, Sylvain s’est toujours fait un devoir de mettre son expertise et son vaste réseau à profit pour le bénéfice d’organismes engagés dans la communauté. Il a notamment été parrain d’honneur du 20e concours Prix Femmes d'affaires du Québec et il siège présentement sur le conseil d’administration des Grands Ballets Canadiens de Montréal. Il s’implique également au sein de l’Institut de recherches cliniques de Montréal à titre de gouverneur.

Sylvain Corbeil détient une Maîtrise en économie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

