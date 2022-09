Président et chef de la direction

eSolutions Ameublement est fière d’annoncer la nomination de Luc Mongeau au poste de président et chef de la direction.

Il se joint à eSolutions Ameublement fort d’une carrière impressionnante dans l’industrie des biens de consommation. Sa vaste expertise lui a permis de diriger et de faire croître de grandes entreprises réparties dans différentes régions en Amérique du Nord et ayant une clientèle diversifiée, telles que Weston Foods et Mars. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, il a également étudié à la Harvard Business School et détient un MBA de la Richard Ivey School of Business.

Reconnu comme un visionnaire au leadership collaboratif, il inspire les équipes en favorisant une culture d’innovation axée sur les objectifs et les résultats.

L'arrivée de Luc Mongeau représente une étape importante pour l’entreprise dont l’ambition est de devenir la principale solution de commerce électronique pour le mobilier résidentiel et commercial en Amérique du Nord.

Bienvenue au sein de l’équipe!

https://esolutionsfurniture.com/fr/