La direction de l’IGOPP est heureuse d’annoncer la nomination de Me Patric Besner à titre de vice-président.

Avocat de formation, Patric Besner est un passionné du droit des affaires. Il a débuté sa carrière au sein d’un cabinet d’envergure de Montréal après quoi il a travaillé à titre de conseiller juridique auprès d’une entreprise canadienne de ventes au détail et d’investissements immobiliers. Il a fondé en 1993 le bureau boutique Besner, Avocats d’affaires qui se spécialisait en droit des affaires (transactionnel et en gouvernance d’entreprises).

Me Besner est responsable de la législation de la section affaires de l’ABC-QC depuis 2008; il a participé au Comité d’étude de la Loi sur les sociétés par actions du Québec de l’ABC-QC et il a présidé plusieurs comités, dont le comité d’étude de la Loi québécoise sur les personnes morales sans but lucratif, le comité d’étude de la Loi sur la publicité légale des entreprises de l’ABC-QC. Il a été membre du comité « Groupe de suivi experts/REQ relativement au projet MIRE » créé par l’Agence du revenu du Québec et le Registraire des entreprises pour les assister dans la réforme touchant le Registre des entreprises du Québec (2011-2014). Depuis décembre 2021 il est membre du Comité consultatif externe d’expert en droit des affaires créé par le Registraire des entreprises pour les assister dans la réforme touchant la transparence corporative suite à l’adoption de la Loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises.

Il a également donné de nombreuses conférences et formations et il est l’auteur de plusieurs articles et ouvrages.

À propos de l’IGOPP

L’Institut sur la gouvernance (IGOPP) fut créé en 2005 avec le concours financier de la Fondation Jarislowsky, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Université Concordia et des HEC (Montréal) ainsi que de plusieurs sociétés canadiennes et québécoises. L’IGOPP est devenu un centre d’excellence en matière de gouvernance. Par ses activités de recherche, ses programmes de formation, ses prises de position et ses interventions dans les débats publics, l’IGOPP s’est imposé comme une référence incontournable pour tout sujet de gouvernance tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

