Président-directeur général

Olymel est heureuse d’annoncer la nomination de M. Yanick Gervais au poste de président-directeur général de l’entreprise. M. Gervais est entré en fonction le 11 novembre dernier. En le nommant à la tête de l’entreprise, le conseil d’administration d’Olymel reconnaît le talent d’entrepreneur, les qualités de leadership de Yanick Gervais et sa capacité à poursuivre la mission d’Olymel de nourrir le monde, tout en relevant les défis de l’industrie agroalimentaire. Avec l’expérience de son équipe de direction, l’appui de ses propriétaires et l’engagement des employés, Yanick Gervais saura sans contredit maintenir Olymel sur la voie de la croissance et de la prospérité.

Natif de Trois-Rivières et détenteur d’un diplôme d’études supérieures et d’un baccalauréat en sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières et d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke, Yanick Gervais a joint Olymel en 2016 à la faveur de l’acquisition de La Fernandière, une entreprise spécialisée dans la production d’une vaste gamme de saucisses fraîches dont il était alors depuis plus de 10 ans le copropriétaire et le directeur général. De 2018 jusqu’à sa nomination au poste de président-directeur général, Yanick Gervais s’est vu confier le poste stratégique de vice-président principal, Opérations, une responsabilité qui consiste à veiller au bon fonctionnement de plus d’une trentaine d’usines réparties à travers le Canada.

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L’entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Son chiffre d’affaires annuel est de l’ordre de 4,5 milliards de dollars.

https://www.olymel.ca/fr/