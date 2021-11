Président, Société financière IGM Inc., Québec

La Société financière IGM Inc., membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada, est heureuse de nommer M. Claude Paquin au poste de président d’IGM, Québec.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Paquin sera le principal représentant d’IGM dans la province. Il sera chargé d’accroître la notoriété de toutes les marques d’IGM, y compris IG Gestion de patrimoine, Placements Mackenzie et Investment Planning Counsel, au sein de la communauté locale, mais aussi d’en augmenter la valeur ajoutée pour les employés, les clients et les actionnaires.

M. Paquin travaillera en étroite collaboration avec James O’Sullivan, président et chef de la direction d’IGM, afin d’harmoniser l’orientation stratégique de la société sur le marché québécois.

M. Paquin a commencé sa carrière à IG en tant que conseiller au Manitoba et a successivement occupé divers postes de haute direction au sein d’IGM, plus récemment à titre de cadre supérieur d’IG au Québec, où il était responsable des activités de gestion de patrimoine de l’entreprise.

« Ces dernières années, la Société financière IGM Inc. s’est engagée dans une transformation ambitieuse de ses activités pour l’ensemble de ses marques. J’ai hâte de poursuivre sur cette lancée extraordinaire et de continuer à soutenir les efforts de nos équipes pour offrir aux Québécois des solutions et des services fiables en matière d’investissement et de planification financière », a déclaré M. Paquin.

https://www.igmfinancial.com/fr/profil-de-la-societe