Président

Montréal, 24 novembre 2021 — Le conseil d’administration de l’Association des employeurs maritimes est fier d’annoncer la nomination de Robert Roy à titre de président. M. Roy s’est joint à l’AEM en novembre 2019 à titre de vice-président, Système d’information, puis a été nommé président par intérim en juillet dernier.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans des postes de gestion, M. Roy démontre une grande capacité d’adaptation et un leadership rassembleur qui mènent à des résultats concrets. M. Roy est reconnu pour sa vision stratégique et ses capacités de transformation puisqu’il a mené des initiatives majeures dans l’industrie des télécommunications et plus récemment, en aérospatiale.

Sa connaissance de l’industrie et son bagage professionnel font de lui un choix de premier ordre afin de poursuivre la transformation entreprise par l’AEM.

À propos de l’AEM

L’AEM est l’employeur des débardeurs et des vérificateurs. Elle négocie et administre les conventions collectives de ses membres. Elle recrute, forme et déploie la main-d’œuvre dans les ports de Montréal, Trois-Rivières, Bécancour, Hamilton et Toronto.

https://www.mea.ca