Conseiller en placement

Monsieur Raynard Gauthier, directeur de la succursale de Québec de Valeurs mobilières Desjardins, est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Louis Rodrigue à titre de conseiller en placement dans l’équipe Garon Fluet Bissonnette : Gestionnaires de portefeuille.

Titulaire du titre C.F.A. (Chartered Financial Analyst), l’une des plus prestigieuses désignations professionnelles en finance, M. Rodrigue compte plus de 13 années d’expérience dans le domaine, dont 7 ans à titre de gestionnaire de portefeuille auprès d’un investisseur institutionnel d’importance.

Bien connu dans la communauté financière du Québec, M. Rodrigue s’est impliqué dans plusieurs organisations, telles que Réseau Capital et Association CFA Québec, où il a agi à titre de président de 2018 à 2020.

C’est avec grand enthousiasme que Garon Fluet Bissonnette : Gestionnaires de portefeuille accueille M. Rodrigue dans ses rangs. Cette nouvelle association renforcera l’expertise de l’équipe en plus d’offrir un service de qualité bonifié à la clientèle.

Valeurs mobilières Desjardins, c’est une réputation solide à l’image de la force du Mouvement Desjardins, le plus grand groupe financier coopératif au Canada.

Garon Fluet Bissonnette

Gestionnaires de portefeuille

garonfluetbissonnette.com