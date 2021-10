Chancelier et président du Conseil de l’Université de Montréal

Le 1er octobre, Frantz Saintellemy est devenu le 14e chancelier et président du Conseil de l’Université de Montréal.

Entrepreneur, technologue, conférencier et philanthrope, Frantz Saintellemy est un expert internationalement reconnu en technologies de pointe, à la source de plusieurs brevets, innovations et jeunes pousses.

Il est président et chef de l’exploitation de LeddarTech, un chef de file dans le domaine de la détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d’aide à la conduite. Il est également cofondateur et président du conseil d’administration du Groupe 3737, l’un des plus importants incubateurs d’entreprises privées du Québec.

M. Saintellemy détient un baccalauréat en génie électronique et informatique de l’Université Northeastern, un baccalauréat en gestion, commerce et marketing de HEC Montréal, un EMBA de l’Université McGill et de HEC Montréal et a suivi une formation en génie, stratégie et innovations complexes au Massachusetts Institute of Technology (MIT-Sloan).

La vision inclusive de Frantz Saintellemy et sa ferme croyance dans le pouvoir de l’éducation et de l’entrepreneuriat sauront inspirer la communauté de l’Université de Montréal, l’une des plus grandes universités de recherche du Canada.

Lire l'article complet sur UdeMNouvelles : https://bit.ly/3lR9NcM