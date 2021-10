Cofondateur et directeur des achats

Thomas a rejoint les rangs de Cook it dès les tous débuts. Au côté de Patrick Chamberland et de Judith Fetzer, il fait partie du comité fondateur de l’entreprise. Fort d’une expérience de plus de 10 ans en restauration et diplômé en horticulture et technique de laboratoire en viniculture, Thomas était responsable des achats à l’époque, mais également de l’ensemble de la logistique et des livraisons. Après un court séjour où il se pose en France, Thomas décide de revenir dans l’entreprise pour se concentrer sur ce qui le passionne vraiment, soit la gestion d’un approvisionnement durable et responsable. Il s’assure que Cook it demeure un acteur de changement dans l’écosystème alimentaire québécois, en prenant les meilleures décisions possibles. On lui doit la réussite d’un partenariat avec Ocean Wise et la mise en place d’un programme de traçabilité pour chacun des ingrédients.

Pionnière de la boîte repas au Canada, Cook it se donne la mission d’être la meilleure façon de manger en offrant des repas prêts-à-cuisiner et prêts-à-manger, faits avec ce qu’il y a de mieux sur le marché et livrés gratuitement à domicile. Dans le but de conserver sa place comme chef de file de l’industrie et de continuer à innover, Cook it est heureux d’annoncer la nomination de Francis Gosselin et Thomas Dubrana en tant qu’associés.

Pour plus d’information, consultez le chefcookit.com.

