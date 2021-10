Chef innovation et chef talent et culture

Bien que l’arrivée officielle de Francis au sein de la famille Cook it date d’à peine quelques mois, celui-ci s’est rapidement présenté comme un joueur clé dans l’accélération de la diversification de l’entreprise et du développement de nouveaux produits et services, en structurant les équipes d’Innovation et Développement Durable, ainsi que des Ressources Humaines. Détenant un doctorat (Ph.D.) en Économie de l'Université de Strasbourg et une maîtrise (M.Sc.) en Affaires internationales d’HEC Montréal, Francis a fondé et cofondé une quinzaine d’entreprises et d’organismes depuis le début de sa carrière, en plus de diriger pendant plus de 10 ans des entreprises dans le domaine du conseil en stratégie, en innovation et en gestion du changement.

Pionnière de la boîte repas au Canada, Cook it se donne la mission d’être la meilleure façon de manger en offrant des repas prêts-à-cuisiner et prêts-à-manger, faits avec ce qu’il y a de mieux sur le marché et livrés gratuitement à domicile. Dans le but de conserver sa place comme chef de file de l’industrie et de continuer à innover, Cook it est heureux d’annoncer la nomination de Francis Gosselin et Thomas Dubrana en tant qu’associés.

