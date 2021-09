CONSEIL D'ADMINISTRATION

La présidente du conseil d'administration de la Fondation du Children, Katrin Nakashima, et la présidente de la Fondation, Renée Vézina, sont fières d'accueillir Norman E. Hébert, à titre de membre du conseil d'administration. Monsieur Hébert est président et chef de la direction de Groupe Park Avenue inc.

