Un an plus tard, Natalia Yaroshchenko, 39 ans, travaille toujours pour Rand Accessoires, un distributeur de bijoux et d’accessoires de mode, à Montréal.

« Mais j’ai une nouvelle, annonce-t-elle. J’ai eu une promotion et une augmentation de salaire. Je suis maintenant coordonnatrice. »

Natalia a aussi amélioré son français au cours de la dernière année, même si elle a cessé ses cours de francisation en mai 2023.

J’ai changé ma vie personnelle. J’ai trouvé un homme avec qui je vis maintenant. Donc, je n’ai pas le temps de suivre des cours du soir. Ça prend beaucoup de temps pour moi. Aussi, chez moi, on parle français. Donc, je n’ai pas besoin de continuer à suivre des cours parce que je pratique à la maison. Natalia Yaroshchenko

Son nouveau conjoint, résident du Québec depuis six ans, vient de la Mongolie, indique-t-elle. Ils habitent ensemble, depuis juin, dans un appartement situé près du métro Jarry. Lui a deux filles, dont une qui habite avec eux. Natalia a une fille de 13 ans.

Son mari, en Ukraine, est mort avant la guerre, dit Natalia.

Pense-t-elle rester au Québec ? « Oui, répond-elle. Je suis allée en Ukraine cet automne pour voir mes amis et mes parents. Mais j’ai compris que ma vie est ici. Je pense que mon futur et le futur de ma fille sont au Québec. C’est plus sécuritaire ici. Et ma vie est stable, maintenant. »

Lisez notre article « Un an de guerre en Ukraine : Montréal, pour toujours ? »