(Ottawa) Le Bloc québécois revient à la charge pour demander que la Commission sur l’ingérence étrangère prolonge ses audiences publiques afin de réentendre certains témoins, notamment le premier ministre Justin Trudeau et certains de ses proches collaborateurs.

Jugeant « indispensable » que les audiences publiques soient prolongées, le Bloc québécois se permet d’insister auprès de la juge Marie-Josée Hogue, qui préside la Commission et qui a écarté cette possibilité la semaine dernière dans un échange de lettres avec le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, et son collègue de Trois-Rivières, René Villemure.

Le Bloc québécois réaffirme sa demande dans une nouvelle lettre envoyée à la juge Hogue. En principe, la juge doit déposer un premier rapport le 3 mai sur les activités d’ingérence étrangère menées par la Chine, l’Inde et la Russie, entre autres, durant les élections fédérales de 2019 et 2021.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La juge Marie-Josée Hogue

« Étant donné l’enjeu crucial au cœur des travaux en cours, nous jugeons essentiel d’insister. Comme souligné dans notre première lettre, plusieurs témoignages effectués lors des premières audiences ont soulevé des questionnements et des enjeux qu’on ne peut mettre de côté et il est d’une importance capitale d’y revenir », ont fait valoir MM. Blanchet et Villemure dans cette deuxième missive.

« Il nous apparaît indispensable que les audiences publiques soient prolongées afin de réentendre certains témoins et en accueillir de nouveaux, et ce, avant la remise du premier rapport. Par ailleurs, le précédent décalage de l’échéance pour la remise du premier rapport, de février à mai, est un bon exemple qu’une telle prolongation est possible si les circonstances l’exigent », ont aussi souligné les deux signataires de la lettre.

Ils ont avancé que tous les partis représentés à la Chambre des communes se rallieraient à une décision de prolonger les audiences publiques, d’autant que tout indique que le prochain scrutin n’est pas imminent.

Faire toute la lumière

Les élus bloquistes ont conclu leur lettre en disant qu’il importe de faire toute la lumière sur les activités d’ingérence étrangère lors des élections fédérales de 2019 et 2021.

Nous nous devons de veiller à ce qu’aucune piste ne soit écartée et aucun questionnement, ignoré. Il en va de la confiance du public envers les institutions démocratiques. Extrait de la lettre des bloquistes Yves-François Blanchet et René Villemure adressée à la juge Marie-Josée Hogue

La semaine dernière, la juge Marie-Josée Hogue a écarté une première fois la demande du Bloc québécois au motif que les décrets adoptés par le cabinet pour mettre sur pied la commission ne lui donnent pas le pouvoir de prolonger les délais qui ont été fixés.

« Les travaux de la Commission et les échéances qui y sont associées sont dictés par le mandat de la Commission, qui est énoncé dans les décrets C. P. 2023-882 et C. P. 2023-1316. Par conséquent, la Commissaire n’a pas le pouvoir de prolonger ces délais », a-t-elle affirmé.

« Il est utile de souligner que les questions à examiner au cours des première et deuxième étapes de la phase factuelle des travaux de la Commission sont, dans une certaine mesure, interdépendantes. Les travaux de la Commission sont donc loin d’être terminés », a-t-elle indiqué.