Les Canadiens de toutes les provinces et territoires, à l’exception de l’Ontario, doivent se préparer à recevoir une alerte sur leur téléphone cellulaire, mercredi, puisque le système « En Alerte » sera mis à l’essai.

La Presse Canadienne

Au Québec, le test du système est prévu à 13 h 55. À ce moment, les émissions de télévision et de radio seront interrompues par un message, tandis que les cellulaires compatibles recevront une alerte sous forme de notification.

Il sera toutefois clairement indiqué qu’il s’agit d’un test et qu’aucune situation d’urgence n’est en vigueur.

Le système « En Alerte » est utilisé lorsqu’une situation d’urgence doit être communiquée en priorité à la population. Il peut s’agir d’une alerte Amber, de la présence d’un tireur actif ou de l’arrivée imminente d’un système météorologique dangereux, par exemple.

Deux tests sont habituellement effectués chaque année : l’un au printemps et l’autre à l’automne. Les essais permettent de valider l’efficacité et la fiabilité du système, mais aussi d’accroître la sensibilisation du public aux alertes.

Les Canadiens qui rencontreraient des problèmes avec le système ou qui voudraient formuler des commentaires seront invités à le faire après le test en remplissant un sondage disponible sur le site enalerte.ca.

Mercredi, Sécurité publique Canada mettra à l’essai son système en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Québec, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nunavut et au Yukon.

Au Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, c’est le système provincial qui sera mis à l’essai.

En Ontario, le test aura plutôt lieu mercredi prochain.

À Montréal aussi

Également mercredi, la Ville de Montréal coordonnera un test de sirènes d’alerte à la population, entre 9 h et 15 h.

Dans le cadre de cette simulation, 10 usines émettront à tour de rôle « un son montant et descendant d’une durée de trois minutes, qui se fera entendre sur le rayon d’exposition potentiel » advenant un relâchement de produits toxiques, explique la Ville dans un communiqué mercredi.

L’exercice vise à « sensibiliser les résidantes et les résidants qui habitent à proximité de ces établissements aux façons de se protéger » si un tel incident devait survenir, ajoute la Ville.

« La sécurité des citoyennes et des citoyens est une priorité et la population doit être prête à réagir en cas de fuite de produit toxique. C’est pour cette raison que nous agissons de façon proactive, conjointement avec les industries en coordonnant des essais techniques afin de sensibiliser les résidantes et les résidants des zones potentiellement touchées », indique Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.