(Montréal) Les préparatifs sont déjà bien amorcés en vue de la saison des incendies de forêt, alors que prend place samedi la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt partout au Canada. Au Québec, les statistiques concernant les feux de printemps sont légèrement plus élevées que la moyenne, mais il est encore trop tôt pour s’inquiéter de la suite de la saison.

Coralie Laplante La Presse Canadienne

La Journée de préparation a lieu chaque année lors du premier samedi du mois de mai, et est mise sur pied par le Centre interservices des incendies de forêt du Canada (CIFFC), par l’entremise du programme Intelli-feu.

« On donne aux groupes qui posent leur candidature un prix de 500 $ pour financer des évènements qu’ils peuvent organiser dans leur communauté, dans leur collectivité, dans leur quartier, pour réduire les risques contre les incendies de forêt », explique Jennifer Kamau, gestionnaire des communications au CIFFC.

Cette année, des prix ont été remis à 378 quartiers, soit 165 de plus que l’année dernière. « On voit un plus grand intérêt à travers le pays pour le programme Intelli-feu », indique Mme Kamau.

L’année dernière, le Canada a connu une saison des incendies de forêt catastrophique. Selon Ressources naturelles Canada, la saison des incendies de forêt en 2023 a été la plus destructrice jamais enregistrée, alors qu’en date du 5 septembre, plus de 6132 incendies avaient ravagé 16,5 millions d’hectares de territoire au pays. « Il s’agit d’une superficie supérieure à celle de la Grèce et plus du double du record de 1989 », peut-on lire sur le site web du ministère fédéral.

Selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), les feux ont brûlé 4,3 millions d’hectares au Québec en 2023, un record. L’organisme précise que les superficies brûlées l’ont été à 99,9 % par la foudre.

Le CIFFC propose ainsi plusieurs mesures aux citoyens pour se préparer à la saison.

« Les choses les plus simples commencent dans notre propre cour. Par exemple, pour faire du jardinage, on recommande que le gazon soit taillé à une hauteur de dix centimètres ou moins, on recommande que les gens enlèvent les débris, les feuilles mortes, les branches mortes de leur cour, pour éviter que quand il y a un feu, ce genre de débris s’enflamment rapidement et se transfèrent à la structure de la maison. On recommande aussi un aménagement paysager qui utilise des matériaux non combustibles, on pense souvent aux roches, au lieu d’utiliser du paillis », détaille Mme Kamau.

Il est encore trop tôt pour savoir comment se déroulera la saison des incendies de forêt au Québec. Même si les régions entourées de forêt sont plus à risque, c’est la météo qui est maîtresse de tout, rappelle Josée Poitras, agente aux communications à la SOPFEU.

Les premiers feux se déclenchent dans la province dans les zones urbaines et périurbaines au sud du fleuve Saint-Laurent, au printemps.

« Souvent ce sont des feux de printemps pour nettoyer, et la personne perd le contrôle de son incendie », indique Mme Poitras

Plus la saison avance, « on commence à voir dans la Mauricie des feux qui pourraient être susceptibles d’être d’une grande superficie, et très agressifs », ajoute-t-elle, précisant que le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Abitibi et la Côte-Nord font aussi partie des régions qui peuvent être touchées.

Jusqu’à présent, au niveau des statistiques qu’on a, c’est sûr qu’on a plus de feux que la moyenne saisonnière, mais il n’y a pas lieu de s’alarmer. C’est 62 incendies où la SOPFEU est intervenue pour affecter 54,9 hectares de forêt, alors que la moyenne à pareille date, pour les feux de printemps, c’est 54 feux pour 36 hectares de forêt affectés par le feu. Josée Poitras, agente aux communications à la SOPFEU

La SOPFEU rappelle que de multiples mesures de préventions que les citoyens peuvent mettre en place pour prévenir les incendies de forêt sont détaillées sur son site web.

Préparatifs et sensibilisation à Chibougamau

La ville de Chibougamau, située dans la région du Nord-du-Québec, fait partie des municipalités qui ont été durement touchées par les incendies de forêt l’année dernière. La municipalité avait même dû être évacuée en juin.

Même si Chibougamau n’a pas connu un printemps hâtif, des traces de neige pouvant toujours être perçues samedi dans la municipalité, la Ville a déjà amorcé ses préparatifs en vue de la saison des incendies de forêt, indique la mairesse Manon Cyr, en entrevue.

Le plan des mesures d’urgence de la municipalité a notamment été mis à jour. « Le pire scénario, c’était l’évacuation. Donc on a pu tester (le plan) en réalité. On voit un peu ce qui fonctionne quand même bien, et on a pu faire certains petits ajustements, mais dans l’ensemble, on est confiants par rapport à notre plan des mesures d’urgence », explique Mme Cyr.

Les citoyens seront aussi informés sur les incendies de forêt au courant des prochains jours. Ce week-end, la SOPFEU et les pompiers de Chibougamau tiennent un kiosque au salon de l’emploi de la ville, indique Mme Cyr, afin de rappeler les mesures de prévention aux citoyens.

Cette semaine, une séance d’information concernant la ligne d’arrêt mécanisée, à laquelle Chibougamau avait eu recours l’année dernière, aura également lieu. Puis, un rapport de la SOPFEU sera présenté à la population mardi. L’organisation avait été mandatée par la Ville afin de statuer quels autres aménagements devraient être mis en place pour protéger la municipalité.

« Les gens se préparent, on travaille sur ce qu’on peut contrôler. La nature, on ne peut pas la contrôler, donc on verra », conclut Mme Cyr.