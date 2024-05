Un délinquant sexuel a tué quatre femmes à Calgary dans les années 1970, selon la GRC

(Edmonton) La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé vendredi qu’un délinquant sexuel américain, décédé en prison il y a plus de dix ans, a tué quatre femmes de 20 ans et moins à Calgary dans les années 1970 et qu’il pourrait y avoir d’autres victimes.