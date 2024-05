PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande un programme universel de vaccination contre le virus respiratoire syncytial, ou VRS, pour tous les nourrissons.

Nicole Ireland La Presse Canadienne

Il indique que les provinces et les territoires devraient s’efforcer de fournir le médicament anticorps Nirsevimab à tous les nourrissons avant leur première saison de VRS.

Mais il indique qu’ils pourraient commencer par donner la priorité aux nourrissons les plus à risque si le coût ou l’accès à l’anticorps constituent un obstacle à la mise en œuvre immédiate d’un programme universel.

Les bébés les plus à risque de tomber gravement malades à cause du VRS sont notamment ceux nés prématurément, ceux souffrant de certaines conditions médicales et les nourrissons vivant dans des environnements à haut risque.

Le comité affirme que le Nirsevimab devrait également être donné en priorité aux nourrissons vivant dans des régions éloignées où le transport pour obtenir un traitement serait difficile s’ils contractaient un VRS grave, y compris dans certaines communautés des Premières Nations, métisses et inuites.

Santé Canada a autorisé le Nirsevimab – également connu sous son nom de marque Beyfortus – en avril 2023.

Le comité national a également déclaré que les personnes enceintes et leurs prestataires de soins de santé pourraient envisager un vaccin appelé RSVpreF, ou Abrysvo, qui est administré au cours du troisième trimestre pour protéger le nourrisson contre le VSR.

La couverture santé de la Presse Canadienne (PC) reçoit le soutien d’un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La PC est l’unique responsable de ce contenu.