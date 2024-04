(Québec) Christian Dubé révélera ce lundi l’identité de son « top gun » qui prendra les commandes de Santé Québec. Une annonce est prévue cet après-midi à Québec. Le conseil des ministres s’est réuni de façon extraordinaire pour donner le feu vert à la nomination.

On apprendra d’ici quelques heures qui prendra la direction de Santé Québec, la toute nouvelle société d’État qui deviendra l’employeur unique du réseau de la santé et des services sociaux. Avec plus de 330 000 employés, Santé Québec deviendra l’un des plus grands employeurs au pays.

Plus d’une soixantaine d’aspirants ont envoyé leur candidature à Québec.

Les 13 postes à pourvoir au sein du conseil d’administration de Santé Québec ont aussi été convoités alors que 800 personnes ont postulé pour y siéger.

Le conseil des ministres s’est réuni exceptionnellement lundi pour donner le feu vert à deux nominations « complémentaires », a-t-on appris.

Le ministre de la Santé a publié une photo sur le réseau social X montrant deux bouteilles de sa « cuvée spéciale » de sirop d’érable qu’il a nommée « top gun ».

Le gouvernement Legault n’a pas lésiné sur les moyens pour attirer un top gun du secteur privé à la tête de la société d’État. Le souhait du ministre Christian Dubé est de dénicher un candidat de l’extérieur du réseau de la santé pour occuper cette fonction.

Au début de l’année, Québec a dévoilé que le grand patron de Santé Québec toucherait un salaire de base de 567 000 $ par année, en plus d’une prime de 15 % pour les deux premières années de son mandat, ce qui équivaut à près de 652 000 $ annuellement.

En comparaison, le salaire annuel du PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia, est de 639 000 $.

Il est acquis que le futur grand patron de Santé Québec devra opérer un changement de culture au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Dans l’appel de candidatures, on indique qu’il devra aussi faire état de « plusieurs expériences » qui ont permis d’acquérir « les compétences requises pour mener à bien un projet de grande transformation organisationnelle ».

Le président et chef de direction est nommé par le gouvernement pour un mandat d’au plus cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé.

Santé Québec sera créé après la nomination du président et chef de la direction et des membres du C. A., au printemps. Au même moment, on amorcera le transfert progressif des effectifs du MSSS vers l’agence.

L’ensemble de l’équipe de direction de Santé Québec sera nommé à l’été 2024.

La création de Santé Québec découle de la réforme du ministre Christian Dubé, adoptée sous bâillon en décembre dernier.