Le CUSM offre une nouvelle intervention contre la fibrillation auriculaire

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est le premier centre de soins du Québec à proposer une nouvelle intervention que l’on dit plus rapide, plus efficace et plus sécuritaire pour régler un problème de fibrillation auriculaire, la forme la plus courante d’arythmie cardiaque.