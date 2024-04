Le chroniqueur Patrick Lagacé a traité ces derniers jours du temps écran chez les enfants. Retour sur ses chroniques.

Ce qui inquiète des experts, c’est que le temps passé en ligne a mené à une réduction du temps passé dans le réel, face à face, qui a grandement diminué chez les jeunes. Or, depuis toujours, le réel donne aux petits humains des outils qui guident leur développement et leur bien-être.

Je viens de lire un article dans The Atlantic 1 qui fournit de formidables pistes de réflexion. Le thème : les enfants et les ados qui ne vont pas bien, justement. Le titre : « End the phone-based childhood now », qu’on pourrait traduire par : « Il est urgent d’éloigner les téléphones de l’enfance ».

Et si on limitait l’utilisation des écrans ?

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Il semble qu’on prenne enfin conscience des dégâts causés par le temps (trop long) passé devant les écrans, surtout chez les enfants.

On parle beaucoup de l’omniprésence des écrans dans nos vies ces jours-ci. Comme si on réalisait (enfin !) que la situation est devenue intenable, en particulier pour les enfants. C’est documenté, nos jeunes bougent moins, jouent moins à l’extérieur et passent plus de temps seuls devant un écran. Et si on rationnait leur utilisation ? Nos chroniqueurs en discutent.

Lisez l'article de Nathalie Collard et Alexandre Sirois du 28 mars 2024