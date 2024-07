Pleins feux sur les vagues de chaleur

Comment protéger la santé des populations face aux vagues de chaleur ? Quel sera leur impact sur l’agriculture et les réseaux électriques ? Un congrès tenu au début de juillet à New York a rassemblé des sommités du monde entier pour discuter de ces questions et pour comprendre les phénomènes météorologiques inusités découlant des changements climatiques.