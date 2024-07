Le gouvernement Legault continue d’entretenir le flou sur sa façon d’évaluer les pertes d’emplois qu’entraînerait le décret d’urgence fédéral imposant des mesures de protection pour les trois hardes de caribous en péril de Charlevoix, de Val-d’Or et du réservoir Pipmuacan.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a convié vendredi les médias à un breffage technique « visant à expliquer la méthode de calculs utilisée pour parvenir à la perte d’au moins 2000 emplois » au cours duquel il n’a pas dévoilé les formules mathématiques utilisées.

« Ce sont uniquement les résultats qui vous [sont] présentés », a déclaré un fonctionnaire aux journalistes présents, affirmant que la réduction du volume de bois acheminé aux usines oscillerait entre 1 % et 50 %.

Cette estimation, dont la méthode de calcul n’a pas été dévoilée, a ensuite été utilisée pour calculer les pertes d’emploi à partir du « modèle intersectoriel », un modèle statistique largement utilisé par les économistes.

« Un modèle, c’est aussi fiable que la qualité des données qu’on y entre », a réagi la doyenne de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval et spécialiste de l’économie forestière Nancy Gélinas, qui avait présidé la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards.

Cette Commission avait recommandé au gouvernement « de faire une analyse beaucoup plus détaillée par région, pour comprendre le véritable impact » de la protection du caribou, plutôt que de s’en tenir à « la règle du pouce », rappelle-t-elle.

Une telle analyse servirait de base pour « rééquilibrer l’impact » pour éviter que certains acteurs de l’industrie soient affectés plus que les autres.

Un plan, pas une « guerre », disent les travailleurs

Les travailleurs du secteur forestier appellent Québec à se « sortir du paradigme de couper des 2 par 4 » et à adopter une vision intégrée de la foresterie, comme c’est le cas pour la filière batterie.

« On est conscients qu’il faut protéger le caribou, mais prenons la balle au bond pour transformer notre industrie, être visionnaires » en faisant de la deuxième et de la troisième transformation, lance Nicolas Lapierre, adjoint au directeur québécois du syndicat des Métallos, qui représente quelque 1500 travailleurs du secteur forestier.

« C’est difficile d’évaluer la véracité des chiffres » présentés par Québec, dit-il, appelant le gouvernement à s’asseoir à la table plutôt qu’à faire des « statements [déclarations] politiques ».

« Inévitablement, il va y en avoir, des pertes d’emplois, dit-il. Il faut avoir une planification gouvernementale, [pas] une guerre fédérale-provinciale. »

Le Forestier en chef du Québec a calculé à la mi-juillet que l’interdiction des coupes dans les zones de protection à l’étude par Ottawa diminuerait la « possibilité forestière », soit le volume de bois mis à la disposition de l’industrie, de près de 1,4 million de mètres cubes, ce qui correspond à une baisse de 4,1 %.

Cela équivaut à « 28 500 vans de bois qui ne seraient pas destinées aux usines de transformation », a illustré vendredi une fonctionnaire du MRNF, réitérant que 1990 emplois directs et indirects seraient conséquemment perdus, dont plus de la moitié pour le seul secteur du Pipmuacan.